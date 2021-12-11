 

Украина собралась подать иск против ЕС

11.12.2021, 3:54, Новости дня
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В ближайшие дни Украина подаст иск против ЕС, так как Польша отказывается увеличить число разрешений на грузоперевозки для Киева в 2022 году, сообщил замминистра экономики – торгпред Украины Тарас Качка.

На конференции «Пять лет экономического сотрудничества ЕС – Украина в свете Соглашения о зоне свободной торговли» он заявил, что отказ Польши «противоречит» соглашению. По его словам, «это будет причиной иска в ближайшие дни Украины против ЕС», передает ТАСС со ссылкой на «Укринформ».

Качка заявил, что позиция Варшавы наносит урон не только украинским, но и европейским компаниям. Киев надеется, что ситуация изменится, иначе Украина может ввести ответные ограничения. Польша согласилась предоставить Украине в 2022 году 160 тыс. разрешений на грузоперевозки, Киев просит 200 тысяч.

Напомним, Украина хочет скорректировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое определит новые нормы их взаимодействия. При этом итоги предыдущего соглашения, экономическая часть которого вступила в силу пять лет назад, в 2016 году, эксперты оценивают как «катастрофу» во всех сферах жизни.



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