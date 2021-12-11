 

Зеленский: Благодаря США у Украины может появиться еще одна переговорная площадка с Россией

11.12.2021, 3:28, Новости дня
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“Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря Соединенным Штатам еще одна площадка переговоров с РФ. […] Я не исключаю отдельный формат прямых переговоров с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным]”, – сказал Зеленский.

Он отметил, что в этой ситуации есть “сложный, тонкий, хирургический момент – как не потерять нормандский формат”.

“Потому что ты, ничего не построив, можешь разрушить то, что есть. Потому что есть заинтересованный [президент Франции Эммануэль] Макрон. Я познакомлюсь сейчас на саммите с новым канцлером Германии господином Шольцем”, – подчеркнул президент Украины.

Он назвал Макрона одним из лидеров Европы, который “заинтересован в развитии реализации всех наработок в нормандском формате”.

“Для меня очень важна его реакция. На сегодняшний день у меня есть реакция, что все “за”, чтобы существовало несколько путей и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну на востоке”, – объяснил Зеленский.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

Зеленский заявлял, что очень хотел бы, чтобы к переговорам в нормандском формате по ситуации на Донбассе присоединились США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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