 

Минтранс запланировал запустить беспилотники по всей трассе Москва-Петербург

11.12.2021, 3:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минтранс РФ намерен запустить беспилотные грузоперевозки на всем протяжении трассы М-11 Москва-Петербург раньше запланированного срока: в третьем квартале 2023 года вместо 2024 года, сообщили в пресс-службе министерства.

«Запуск беспилотного движения на всем беспилотном логистическом коридоре М-11 планируется раньше срока – в третьем квартале 2023 года. Это стало возможным благодаря ускорению сроков строительства обхода Твери на трассе М-11 (с 2024 на 2023 год)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что окончательное решение по стоимости проекта еще не принято, ведется корректировка. «Корректировка стоимости проекта связана с тем, что в процессе переговоров большинство перевозчиков и разработчиков ВАТС (высокоавтоматизированных транспортных средств – ред.) высказались о том, что им нужны специальные точки на трассе для перецепки прицепов и проверки автомобиля перед переводом в беспилотный режим. Ранее эти затраты не закладывались в стоимость проекта», – пояснили в пресс-службе.

При этом запуск тестовых беспилотных поездок на некоторых участках М-11 возможен уже в 2022 году, когда на трассе будет запущен экспериментальный правовой режим.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что уже к 2030 году в РФ пятая часть междугородних перевозок будет приходиться на беспилотный и высокоавтоматизированный транспорт. Вырастет и доля перевозок беспилотниками в крупнейших городах страны.

В рамках стратегии до 2030 года предлагается построить и реконструировать дороги федерального значения. В частности, речь идет о трассах М-4 «Дон», М-11 «Нева», участках ЦКАД в Московской области, Западном скоростном диаметре в Петербурге, а также о строительстве дорог регионального и местного значения. Согласно прогнозу, к 2035 году пассажиры смогут на общественном транспорте или автомобиле добраться до магистральной инфраструктуры и до муниципального центра в пределах двух часов, а до центра соседнего субъекта РФ – в пределах пяти часов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / “Папина дочка, мама мимо проходила”, “Гарика копия”. Кристина Асмус показала дочь от Гарика Харламова

09.07 / В Киеве продавали места для захоронения на кладбищах. Цена варьировалась от $3 до $6 тыс.

06.12 / На Украине мужчина помахал гениталиями пассажирам автобуса

18.11 / Макрон обвинил англо-саксонскую прессу в искажении своих слов об исламистском сепаратизме

02.03 / “Не выдержал страданий”. В Днепре пациент с коронавирусом пытался совершить суицид

03.12 / Литва, Польша и Украина договорились сообща противодействовать России

30.04 / Путин подписал закон о штрафах за отсутствие указаний на статус СМИ-иноагента

04.08 / Трамп хочет получить вакцину от коронавируса до выборов президента США

22.05 / Стало известно о смерти главаря «Боко Харам»

05.08 / Глава Калмыкии заболел коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика