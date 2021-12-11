Минтранс запланировал запустить беспилотники по всей трассе Москва-Петербург

Минтранс РФ намерен запустить беспилотные грузоперевозки на всем протяжении трассы М-11 Москва-Петербург раньше запланированного срока: в третьем квартале 2023 года вместо 2024 года, сообщили в пресс-службе министерства.

«Запуск беспилотного движения на всем беспилотном логистическом коридоре М-11 планируется раньше срока – в третьем квартале 2023 года. Это стало возможным благодаря ускорению сроков строительства обхода Твери на трассе М-11 (с 2024 на 2023 год)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что окончательное решение по стоимости проекта еще не принято, ведется корректировка. «Корректировка стоимости проекта связана с тем, что в процессе переговоров большинство перевозчиков и разработчиков ВАТС (высокоавтоматизированных транспортных средств – ред.) высказались о том, что им нужны специальные точки на трассе для перецепки прицепов и проверки автомобиля перед переводом в беспилотный режим. Ранее эти затраты не закладывались в стоимость проекта», – пояснили в пресс-службе.

При этом запуск тестовых беспилотных поездок на некоторых участках М-11 возможен уже в 2022 году, когда на трассе будет запущен экспериментальный правовой режим.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что уже к 2030 году в РФ пятая часть междугородних перевозок будет приходиться на беспилотный и высокоавтоматизированный транспорт. Вырастет и доля перевозок беспилотниками в крупнейших городах страны.

В рамках стратегии до 2030 года предлагается построить и реконструировать дороги федерального значения. В частности, речь идет о трассах М-4 «Дон», М-11 «Нева», участках ЦКАД в Московской области, Западном скоростном диаметре в Петербурге, а также о строительстве дорог регионального и местного значения. Согласно прогнозу, к 2035 году пассажиры смогут на общественном транспорте или автомобиле добраться до магистральной инфраструктуры и до муниципального центра в пределах двух часов, а до центра соседнего субъекта РФ – в пределах пяти часов.