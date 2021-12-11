Член СПЧ: Я не встречала на Кавказе людей, о которых говорил Сокуров Путину

«В том, что говорил Сокуров, я не нашла логической цепочки. Это был скорее какой-то набор страхов. Я не могу спокойно слушать, когда кто-то сидит и говорит, мол, наши «республики хотят уйти», – сказала газете ВЗГЛЯД член СПЧ Марина Ахмедова. Ранее на заседании СПЧ президент Владимир Путин и режиссер Александр Сокуров вступили в спор о межнациональных отношениях в России.

Кинорежиссер Александр Сокуров, выступая накануне на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), заявил, что молодежь на Северном Кавказе якобы настроена критично к российской государственности, и призвал «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве», рассказала член СПЧ, писатель, спецкор журнала «Эксперт» Марина Ахмедова.

«Я много работала не только в Донбассе, но и в республиках Северного Кавказа. Я и сейчас поддерживаю связи с друзьями из этих краев. У молодежи там очень много проблем, это правда. Но я таких гнилых людей, о которых говорил уважаемый кинорежиссер, не встречала. Уверена, что абсолютное большинство молодых людей там так не думает», – считает член СПЧ.

«В том, что говорил Сокуров, я не нашла логической цепочки. Это был скорее какой-то набор страхов. Я не могу спокойно слушать, когда кто-то сидит и говорит, мол, наши республики хотят уйти, – возмутилась по этому поводу Ахмедова. – Вспомните, сколько крови пролилось, когда развалился СССР? Война в Донбассе, где я много работала как репортер, где у меня на руках умирали люди – это ведь тоже последствие распада Союза».

Неслучайно, отвечая режиссеру, Путин призвал его не разжигать вражду между народами. «А если война?» – спросил его риторически президент. И напомнил собеседнику, что «люди нашего с вами возраста» уже не пойдут воевать. Воевать, умирать пойдут другие». Мне кажется, Путин выступил еще очень мягко и взвешенно, хотя Сокуров дал повод для отповеди в более резком тоне», – полагает Ахмедова. По ее мнению, Путин в этой дискуссии выглядел как «собиратель» страны, лидер, который не позволит ее расшатать, и в частности президент не позволил собеседнику выдавать радикализм отдельных людей за мнение большинства жителей того или иного региона, включая Северный Кавказ. «Как и сказал президент, межнациональная сфера – это действительно тонкий вопрос, сюда с грубыми рекомендациями лезть не стоит. С этим я полностью согласна», – подчеркнула Ахмедова.

Как отметил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, во время заседания СПЧ президент достаточно жестко отвечал кинорежиссеру Александру Сокурову, потому что тот без знания предмета говорил о деликатных темах. Президент раскритиковал Сокурова из-за того, что режиссер, в частности, предложил подумать над конструкцией российского государства и «отпустить» всех, кто хотел бы «начинать жить своей жизнью».

Путин в ответ призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами. «Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы», – цитирует ТАСС представителя Кремля. «Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему (Сокурову) об этом сказал», – добавил Песков.

«Что касается меня, то на заседании Совета я подняла другую проблему – о положении российских бездомных. Я говорила о необходимости построить в Москве отдельную больницу, которой могли бы пользоваться самые уязвимые, незащищенные жители города – все те, кто лишился крова», – рассказала Ахмедова.

«К сожалению, многие бездомные страдают от онкологических заболеваний, нередко они умирают прямо на улице, причем необезболенные. Я не раз говорила об этой проблеме с чиновниками, но они в ответ просили привести «рациональные аргументы», почему надо выделять из бюджета деньги на строительство такой, особой больницы», – добавила она.

«Мне не раз хотелось сказать чиновникам: неужели недостаточно аргумента о том, что это тоже люди, и они гибнут? И я боялась, что президент тоже ответит общими, дежурными фразами, однако он заговорил очень искренне. Конечно, все упирается в деньги, но президент сам по этому поводу заметил: «А на что еще нужны государственные деньги, как не на такие цели?» – рассказала Ахмедова. – Я почувствовала, что и у него эта тема «болит». После такого разговора можно надеяться, что больница будет построена».