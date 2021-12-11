 

Стая выдр искусала ягодицы британца в Сингапуре

11.12.2021, 3:09, Новости дня
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Проживающий в Сингапуре британец Грэм Джордж Спенсер рассказал о том, как примерно 20 выдр «собирались убить» его и нанесли ему 26 укусов за 10 секунд.

Спенсер приближался к входу в ботанический сад, когда дорогу перед ним переходили около 20 выдр. Выдры двигались тихо, но «буквально сошли с ума» после того, как к ним побежал другой человек, сказал Спенсер. Причем спровоцировавший нападение человек избежал атаки животных, а вот британец, по его же словам, пережил «настоящий кошмар». Он рассказал, что «звери» бросились на него, кусая за ноги и ягодицы. Мужчина упал, за 10 секунд ему нанесли 26 укусов. «Я действительно думал, что умру – они собирались убить меня», – приводит его слова «Российская газета» со ссылкой на Straits Times и Today.

Друг Спенсера, который был примерно в десятке шагов от него, с криком подбежал, пытаясь спугнуть выдр. Вдвоем им удалось добраться до центра для посетителей. При этом выдры все еще преследовали их. Животных с трудом отогнали сотрудники парка. В парке Спенсеру обработали некоторые из ран. Затем он отправился в больницу, где ему сделали прививки от столбняка и выписали антибиотики. Спенсер трижды возвращался в больницу, чтобы обработать раны. Нападение животных обошлась ему примерно в 1,2 тыс. долларов.



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