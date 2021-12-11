Генсек ООН Гутерриш посетит Олимпийские игры в Пекине, несмотря на бойкоты

“Генеральный секретарь получил от Международного олимпийского комитета приглашение посетить зимние Игры в Пекине и принял его”, – сообщил он.

По словам Дюжаррика, двое предшественников Гутерриша посетили почти все Олимпиады (начиная с визита Кофи Аннана на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити в 2002 году).

Контекст:

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.

6 декабря о принятом администрацией США решении не отправлять высших должностных лиц правительства на Олимпиаду сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, как обычно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен еще в мае не исключал, что Соединенные Штаты могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине 2022 года ввиду того, что Китай осуществляет геноцид против уйгуров. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

В МИД Китая дипломатический бойкот Олимпийских игр со стороны США назвали “вопиющей политической провокацией”.

8 декабря к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады присоединились Канада, Новая Зеландия и Австралия.

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