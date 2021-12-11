 

Сноуден назвал ситуацию вокруг Ассанжа антиутопией

11.12.2021, 2:12, Новости дня
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Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден раскритиковал решение суда в Лондоне, одобрившего экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Сноуден сообщил в Twitter, что «политзаключенный» Ассанж отбывает «один из самых продолжительных» сроков на Западе. По мнению Сноудена, «каждый уровень дела против него пронизан коррупцией и злоупотреблением». Сноуден назвал сложившуюся ситуацию, при которой люди «оправдывают это», чтобы «продемонстрировать свою преданность», антиутопией.

Напомним, суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Далее дело попадет в Вестминстерский магистратский суд, а уже оттуда министру, которые будет принимать решение об экстрадиции. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала судебный процесс, назвав позорным решение Апелляционного суда Англии и Уэльса.



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