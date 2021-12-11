США выразили желание выработать «правила игры» в XXI веке

США хотят вместе с теми, кто разделяет их ценности, выработать «правила игры» в XXI веке, сообщил глава американского государства Джо Байден.

Байден на закрытии «Саммита за демократию» заявил, что США «вновь подтверждают демократические ценности», которые находятся «в сердце международной системы» и являются «базисными элементами для десятилетий глобального роста и процветания».

По его словам, США «привержены работе со всеми, кто разделяет эти ценности, чтобы выработать правила игры, которые будут направлять наш прогресс в XXI веке, в том числе по вопросам кибербезопасности и новых технологий», передает ТАСС.

Напмоним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США наделят участников «Саммита за демократию» правом обслуживать американские интересы, они разваливают устоявшуюся систему международных отношений. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, «система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое».