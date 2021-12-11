 

Зеленский рассказал о новом формате прямых переговоров с Путиным по ДНР

11.12.2021, 0:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый формат прямых переговоров по Донбассу с президентом РФ Владимиром Путиным может быть разработан.

«Я не исключают отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США», – сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1», комментируя переговоры с президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости».

7 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Главы стран обсудили украинский вопрос и расширение НАТО. Комментируя этот разговор, Зеленский сообщил о важности личной роли президента США в урегулировании конфликта в Донбассе. 

Ранее Зеленский заявил, что в ходе переговоров в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны пришли к выводу, что необходимо возобновить работу в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе.

Позже украинский лидер не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. 

В окружении же президента Украины также предложили ввести санкции против РФ немедленно, не дожидаясь якобы грозящего нападения. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Украина проинформировала Совбез ООН об обострении на Донбассе – представительство

13.06 / Байден обсудит с Эрдоганом обеспечение безопасности в Афганистане

19.02 / ЕС может впервые применить “закон Магнитского” против Росии из-за преследования Навального

13.06 / Унесло течением реки. В Ивано-Франковской области в Черемош упал ребенок

15.08 / В Черкассах мужчина угрожал взорвать управление СБУ в регионе – полиция

11.08 / В Минске начали разгон протестующих. В ОМОН полетели “коктейли Молотова”. Видео

18.11 / Спецназовец США признался в работе на российскую разведку

06.07 / Жительница Кубани убила и расчленила мальчика из-за громкой музыки

19.07 / В РФ выявлено 6 тыс. 109 случаев коронавируса за сутки

30.04 / Число пострадавших на границе Киргизии и Таджикистана достигло 96

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика