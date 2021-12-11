Зеленский рассказал о новом формате прямых переговоров с Путиным по ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый формат прямых переговоров по Донбассу с президентом РФ Владимиром Путиным может быть разработан.

«Я не исключают отдельный формат и прямых переговоров с президентом РФ. Я вижу поддержку этого направления и со стороны европейских наших партнеров и США», – сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1», комментируя переговоры с президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости».

7 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи, беседа продлилась чуть более двух часов. Главы стран обсудили украинский вопрос и расширение НАТО. Комментируя этот разговор, Зеленский сообщил о важности личной роли президента США в урегулировании конфликта в Донбассе.

Ранее Зеленский заявил, что в ходе переговоров в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны пришли к выводу, что необходимо возобновить работу в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе.

Позже украинский лидер не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.

В окружении же президента Украины также предложили ввести санкции против РФ немедленно, не дожидаясь якобы грозящего нападения.