 

Зеленский заявил о сохранении угрозы госпереворота на Украине

11.12.2021, 0:44, Новости дня
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Планы людей, которые хотели осуществить госпереворот на Украине, «глобально не поменялись», сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Комментируя вопрос о госперевороте, Зеленский заявил, что «не готов об этом говорить». По его мнению, «у людей глобально планы не поменялись», но «некоторые люди получили коммуникацию со стороны стратегических партнеров» Киева, «отдельные имели диалоги, получили определенные сигналы» и «чуточку изменили свои планы», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».

Как сообщил Зеленский, украинские граждане не поддерживают такие планы. Он заверил, что власти страны тщательно следит за ситуацией вокруг возможного госпереворота. Зеленский сказал, что Киев получал информацию о попытках внутренней дестабилизации благодаря сотрудничеству с США, передает ТАСС.

Напмоним, Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота, который затевается якобы при участии России. В Кремле заметили, что РФ «не занимается вообще такими делами».  Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику на телеканалах олигарха. Ахметов назвал обвинения «сплошной ложью». Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен информацией о готовящемся перевороте.



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