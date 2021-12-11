 

Вести – Саакашвили похвастался, что его зовут в Африку и Азию «помочь с реформами»

11.12.2021, 0:36, Новости дня
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что рассчитывает вернуться на Украину, и поблагодарил украинскую власть за участие в его судьбе. Как пишут «Вести», политик также похвастался, что получил ряд приглашений из-за рубежа «помочь с реформами» в некоторых странах в Средней Азии и Африке.


Reuters

Экс-президент Грузии и глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, который на данный момент отбывает заключение, рассчитывает вернуться на Украину. Как пишут «Вести», он уже поблагодарил украинскую власть за участие в его судьбе.

«Президент Зеленский позвонил в Тбилиси, Ермак регулярно устраивает совещания по этому поводу; очень активна омбудсмен Денисова. Все они практически спасли мне жизнь в последний момент, когда я упал в кому, после 50 дней голодовки и пыток», — заявил Саакашвили.

По его словам, он также получил ряд приглашений из-за рубежа «помочь с реформами» в некоторых странах.

«Как только я смогу путешествовать, я, конечно, прилечу домой в Киев. А так я буду помогать и Грузии, и Украине. Наши судьбы неразделимы, а для меня ещё больше. Я уже 18 лет своей жизни провел на Украине, но остаюсь грузином и гордым носителем украинского паспорта. Одновременно меня приглашает несколько правительств Средней Азии и Африки помочь им с реформами. Вчера я видел у себя в камере, что премьер-министр Киргизстана публично хвалил реформы Саакашвили и пригласил мою группу в Бишкек», — похвастался Саакашвили.

Политик отметил, что в Грузии его обвиняют в походе в баню с Ющенко и угощении чаем супруги американского президента. 

«Мои суды и обвинения настолько смехотворны, что их серьёзно не стоит обсуждать. Дело в том, что эти дела шили так, что не думали, что я сам появлюсь на суде. Например, одно обвинение в растрате содержит факт похода вместе с Ющенко в серную баню, а также угощение чаем Хиллари Клинтон», — рассказал Саакашвили.

Также политик опровергает информацию о том, что он отказался бы от экстрадиции на Украину. 

«Я такого не заявлял никогда», — подчеркнул Саакашвили.



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