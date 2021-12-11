 

Украина получила еще 30 Javelin от США, Зеленский заявил о возможности референдума по Донбассу. Главное за день

11.12.2021, 0:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Референдум по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью каналу “1+1”. В нем глава государства заявил, что “точно будет советоваться с обществом”, если возникнут особые варианты прекращения войны и не исключил проведение референдума по этому вопросу. 

“Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И здесь вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни. Это может быть [референдум] относительно Донбасса, это может быть относительно Крыма, это может быть в целом относительно прекращения войны”, – объяснил Зеленский.

Еще 30 американских Javelin

Украина получила заключительную часть дополнительной военной помощи США на $60 млн. В этой партии – стрелковое оружие, а также 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. 

Требование РФ о членстве Украины в НАТО

Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. “В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что “Украина и Грузия станут членами НАТО”, – считают в Министерстве иностранных дел России. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не свернет с пути в НАТО, “как бы на нас ни давила Россия, США или наши европейские партнеры”. 

Госбюджет подписан

Сегодня закон о государственном бюджете на 2022 год подписали сначала спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, а потом – Зеленский. Закон, предусматривающий доходы госбюджета в объеме 1,324 трлн грн, расходы – на уровне 1,499 трлн грн, вступит в силу 1 января 2022 года. 

Закарпатская ОГА получила нового руководителя

Зеленский назначил новым главой Закарпатской областной государственной администрации Виктора Микиту, который до этого работал в СБУ и имеет звание полковника. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Медаль Олимпийских игр впервые выиграл трансгендер

27.06 / Володин об инциденте с Defender: провокации против ядерной державы угрожают миру

05.05 / Меркель рассказала о планах после отставки

25.12 / В МИДе указали на уязвленное самолюбие США из-за успехов РФ по «гиперзвуку»

24.06 / В Раду проходят пять партий, лидирует “Слуга народа” – опрос

19.10 / В Москве прошел первый снег

07.11 / При пожаре в Самаре погибли четыре человека

16.10 / В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух пешеходов на переходе. Один из них погиб

13.04 / Белый дом: Байден предложил Путину провести встречу

01.07 / Россияне рассказали о впечатлениях от парада Победы 24 июня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика