Украина получила еще 30 Javelin от США, Зеленский заявил о возможности референдума по Донбассу. Главное за день

Референдум по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью каналу “1+1”. В нем глава государства заявил, что “точно будет советоваться с обществом”, если возникнут особые варианты прекращения войны и не исключил проведение референдума по этому вопросу.

“Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И здесь вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни. Это может быть [референдум] относительно Донбасса, это может быть относительно Крыма, это может быть в целом относительно прекращения войны”, – объяснил Зеленский.

Еще 30 американских Javelin

Украина получила заключительную часть дополнительной военной помощи США на $60 млн. В этой партии – стрелковое оружие, а также 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

Требование РФ о членстве Украины в НАТО

Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. “В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что “Украина и Грузия станут членами НАТО”, – считают в Министерстве иностранных дел России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не свернет с пути в НАТО, “как бы на нас ни давила Россия, США или наши европейские партнеры”.

Госбюджет подписан

Сегодня закон о государственном бюджете на 2022 год подписали сначала спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, а потом – Зеленский. Закон, предусматривающий доходы госбюджета в объеме 1,324 трлн грн, расходы – на уровне 1,499 трлн грн, вступит в силу 1 января 2022 года.

Закарпатская ОГА получила нового руководителя

Зеленский назначил новым главой Закарпатской областной государственной администрации Виктора Микиту, который до этого работал в СБУ и имеет звание полковника.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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