Климкин: Байден бросил Путину кость

“Байден сделал несколько шагов, которые можно рассматривать как компромиссы. То есть убрали санкции по “Северному потоку – 2”, санкции по суверенному долгу. Они их отложили в другой пасьянс. Политика Байдена относительно Путина – это политика кнута и пряника: сначала врезать, а потом отпустить, бросить кость. Именно так на сегодня Байден бросил Путину кость. Но есть тревожные вещи для меня. Группа высокого уровня, которая будет обсуждать безопасность в Европе, без нас, и, например, без поляков, без румын… Как можно без нас определять судьбы Европе, даже если не идет речь о “красных линиях” по НАТО”, – заявил Климкин.

Он сказал, что многие союзники Украины должны быть недовольны тем, что переговоры идут между США и Россией.

“Нам нужно влезть в этот процесс, быть в игре и быть равными в этом процессе. Это не впервые, [когда без нас что-то обсуждается] в последнее время. “Северный поток – 2”, о котором я говорил, – это один из печальных примеров. [Экс-канцлер Германии Ангела] Меркель поехала к Байдену и договорилась. А потом сказали: “Конечно, мы будем Украину поддерживать”. Они будут поддерживать, поскольку Украина для них важна. Но тем не менее, основные условия согласовали сами”, – добавил экс-глава МИД.

Контекст:

Байден и Путин провели разговор по защищенному каналу видеосвязи 7 декабря. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Байден после видеоконференции с Путиным провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Они отметил, что 9 декабря глава Белого дома позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Комментируя слова Салливана, журналист BuzzFeed Кристофер Миллер рассказал, что в Офисе президента Украины ему говорили, что надеялись на звонок Байдена 7 декабря.

Байден и Зеленский побеседовали 9 декабря, разговор продлился полтора часа. В целом это была “очень теплая беседа, очень откровенная”, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Байден во время беседы c Зеленским отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу “никаких решений или обсуждений по Украине без Украины”. Глава Белого дома подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа.

Лидеры двух стран также призвали РФ снизить напряжение, поскольку дипломатия – лучший способ добиться прогресса, сообщили в Белом доме.

Это третий телефонный разговор Зеленского и Байдена, первый состоялся в апреле, второй – в июне.

Кроме того, в сентябре президенты двух стран провели двухчасовую встречу в США, а в ноябре переговорили на полях климатической конференции в Шотландии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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