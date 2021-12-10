Зеленский назначил новым главой Закарпатской ОГА полковника СБУ

Зеленский встретился с Микитой в Офисе президента и вручил ему служебное удостоверение, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский выразил убеждение, что опыт Микиты и знание родного края будут способствовать эффективной работе в должности, сказано в релизе.

На сайте ОПУ сообщается, что Микита родился в 1979 году в селе Ильница Иршавского района Закарпатской области. В 1998-м окончил Закарпатский лесотехнический техникум (технология, экономика и планирование деревообработки, технолог-экономист), в 2002 году – Национальную академию внутренних дел Украины (правоведение, юрист). Также сообщается, что с 1999 года он работал по специальности в ряде предприятий, а с 2003 года работает в правоохранительных органах на разных должностях.

Микита – полковник Службы безопасности Украины, пишет Zaxid.net. Он является первым заместителем начальника главного управления в центральном аппарате СБУ и занимается реформой ведомства, до єтого служил в СБУ Запорожской и Закарпатской областях, а также в Донецке, написал в Telegram журналист Виталий Глагола. Как отмечает Zaxid.net, Микита – второй представитель СБУ на должности главы Закарпатской ОГА за последние два года, с апреля по декабрь 2020 руководителем Закарпатской ОГА был бывший руководитель департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Контекст:

Предыдущего главу Закарпатской ОГА – Анатолия Полоскова – Зеленский уволил 18 ноября. С ним ушли еще три заместителя.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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