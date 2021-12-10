 

В южной Африке создан уникальный самолет на птичьих ногах

10.12.2021, 21:56, Новости дня
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Уникальную разработку весьма необычного самолета представил стартап Phractyl из Южной Африки. Они поставили крылатый летательный аппарат на птичьи ноги.

Самолет на взлетной полосе действительно очень похож на сидящую птицу. Вопрос только в том, зачем все это? По словам авторов проекта, столь необычное положение действительно необходимо. Дело в том, что самолет сможет взлетать с места почти вертикально.

 При этом нет необходимости перенаправлять мощные струи воздуха, на что обычно уходит очень большое количество энергии. Все может происходить гораздо проще, говорят специалисты. Для того чтобы найти нужное решение, достаточно было подсмотреть его у самых обыкновенных птиц. В воздухе самолет развивает скорость до 180 км/ч.



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