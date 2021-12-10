В ЮАР вылетели российские вирусологи для борьбы с COVID

Самолет Ил-76 МЧС РФ с вирусологами и мобильной лабораторий Роспотребнадзора вылетел в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 21:16 мск самолет МЧС РФ Ил-76 вылетел по маршруту Раменское – Волгоград – Кейптаун», – уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в ЮАР в ближайшее время группы вирусологов, лаборатории и медоборудования для борьбы с COVID. После этого помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что группа специалистов Минздрава РФ и Роспотребнадзора готовится к вылету в ЮАР

Сообщалось, что стпецборт МЧС РФ Ил-76 доставит в ЮАР мобильную лабораторию Роспотребнадзора на базе автомобиля «Камаз» в сопровождении вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава РФ и оперативной группы МЧС.

В среду глава страны Сирил Рамафоса говорил о том, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР.

Накануне президент ЮАР пригласил ученых из Бразилии, Индии, Китая и РФ для сотрудничества совместно с южноафриканскими специалистами в изучении коронавируса и его мутаций.

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