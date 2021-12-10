 

Зеленский не исключил референдум по Донбассу

10.12.2021, 21:46, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса.

«Я не исключаю референдум по Донбассу в целом, и тут вопрос не о статусе. У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны», – сказал он в интервью телеканалу «1+1», передает РИА Новости».

Ранее украинский лидер говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом РФ Владимиром Путиным. Якобы в этом украинскую сторону поддерживают коллеги из европейских стран и США. 

Ранее Зеленский также заявил, что в ходе переговоров в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны пришли к выводу, что необходимо возобновить работу в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе.

В окружении же президента Украины также предложили ввести санкции против РФ немедленно, не дожидаясь якобы грозящего нападения. Ранее сообщалось, что власти Украины настаивают на том, что РФ готовит военное вторжение в начале 2022 года. В Москве эти обвинения не раз опровергали.



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