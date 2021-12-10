 

США остались довольны решением об экстрадиции Ассанжа

10.12.2021, 21:02, Новости дня
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Минюст США приветствует решение суда в Лондоне, одобрившего экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщили в американском ведомстве.

«Мы довольны решением», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства, которое больше комментариев по делу давать не стало.

Ранее сообщалось, что суд Лондона удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа, отметив, что суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне, они касаются передачи Асссанжа.

Далее дело попадет в Вестминстерский магистратский суд, а уже оттуда министру, которые будет принимать решение об экстрадиции Ассанжа, который до сих пор остается под стражей.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в четверг прокомментировала судебный процесс, назвав позорным решение Апелляционного суда Англии и Уэльса. 



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