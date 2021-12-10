Предварительное расследование ДТП с участием Собчак завершено

Предварительное расследование уголовного дела по факту ДТП, произошедшего в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак, завершено и передано в прокуратуру, сообщили в пресс-центре МВД России.

Потерпевшими по делу признаны пять человек, были допрошены 13 свидетелей. В МВД добавили, что действия водителя Mercedes не соответствовали правилам дорожного движения, что стало причиной смертельного ДТП.

«Следователем следственной части СУ УВД по городу Сочи ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела о резонансном ДТП, которое произошло 9 октября около 21:00 на автодороге Адлер — Альпика Сервис в Адлерском районе Краснодарского края», – передает ТАСС со ссылкой на заявление МВД.

Ранее сообщалось, что бывший муж погибшей в сочинской аварии с участием Ксении Собчак Екатерины Тарасовой Антон Тарасов заявил, что хочет потребовать компенсацию не только с водителя, но и с Собчак. Мужчина заявлял о 2 млн долларов.

Напомним, ДТП произошло на одной из трасс в Сочи. Mercedes, в котором ехала телеведущая, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В результате аварии одна из пассажирок машины, в которую врезалась иномарка, скончалась, а вторая попала в больницу с тяжелыми травмами.

Собчак позже заявляла, что прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике «Лапино», где у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и еще ряд травм.