Прокуратура запросила пожизненное для подозреваемого в убийстве беременной женщины в Перми

Прокуратура запросила пожизненное заключение для обвиняемого по делу о расправе в Перми над беременной женой и ее отцом, сообщили в пресс-службе краевого суда.

«Сегодня начались прения по делу. Представитель прокуратуры запросила обвиняемому пожизненное лишение свободы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Согласно данным следствия, 3 февраля в микрорайоне Заостровка в Перми мужчина поссорился с беременной женой, в ходе конфликта он ударил ее ножом, а затем отрезал голову. После этого мужчина зарезал ее отца, с которым встретился на улице. Тестю он нанес более 60 ударов ножом. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Суд начался 28 октября. На одном из заседаний мужчина сообщил, что совершил преступление из ревности. Он рассказал, что 3 февраля застал жену обнаженной с другим мужчиной. Ранее он выдвигал другую версию – желание жены развестись, забрать детей и сделать аборт. Обвиняемый вину признал и раскаялся.

Ранее сообщалось, что в Одинцове мужчина избил супругу, находящуюся на пятом месяце беременности, из-за того, что та была против второй жены.