 

Компания Samsung запатентовала умные часы с выдвижным экраном

10.12.2021, 19:42, Новости дня
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После телевизоров, планшетов, а затем и смартфонов, появились также и наручные умные часы с аналогичной конструкцией дисплея. Первыми такой гаджет сумела запатентовать южнокорейская компания Samsung.

По словам экспертов, пока еще ничего не слышно о планах производителя электроники наладить серийный выпуск умных часов такой высокой категории. Нет еще даже рабочей модели, которую можно было бы в обозримом будущем поставить на конвейер. Однако перспектива уже «нарисовалась».

По словам специалистов компании, пользователям предложат смарт-часы с круглым экраном, который при необходимости можно будет растянуть и превратить овал. Площадь экрана при этом, конечно же, существенно увеличится.



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