 

Венгрия ограничила выдачу виз туристам из России

10.12.2021, 18:48, Новости дня
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Консульство Венгрии с декабря ввело для некоторых туроператоров ограничения на количество оформляемых для россиян виз.

В конце ноября турфирмы получили предупреждение от консульства Венгрии об ужесточении проверки документов на визы, а также о лимитах на подачу заявок в визовый центр VFS Global. Консульство указало на нарушение отдельными турфирмами порядка аккредитации и визового режима и пообещало внимательно проверять каждый тур вплоть до въезда путешественника в гостиницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rata-News.

В декабре, по словам многих участников рынка, ограничения сильно повлияли на туристов. Например, некоторые компании, ранее подававшие по десяти заявок на визы в день, были ограничены до двух-трех.

Ситуация осложняется тем, что последний день, когда можно сдать документы на визу, это 16 декабря, а получить – до 23 декабря. Потом консульский отдел посольства Венгрии уйдет до 9 января на рождественские и новогодние каникулы. А спрос на направлении только набирает силу. Тем более что в визовом центре уже с конца ноября нет свободных мест для записи индивидуальных заявителей, и те, в надежде решить проблему, обращаются в турфирмы.

В августе власти Венгрии разрешили въезд в страну невакцинированным от коронавируса туристам из РФ с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина.



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