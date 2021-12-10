 

Международная федерация журналистов призвала Байдена не преследовать Ассанжа

10.12.2021, 15:08, Новости дня
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Международная федерация журналистов (IFJ) осуждает решение суда Лондона, который разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, призывает президента США Джо Байдена прекратить его «политически мотивированное» преследование и снять все обвинения, сообщил представитель организации.

«Международная федерация журналистов (…) вновь призывает американского президента Джо Байдена прекратить многолетнее политически мотивированное преследование Джулиана Ассанжа и снять с него все обвинения», – сообщил он, передает РИА «Новости».

IFJ также считает, что возможная экстрадиция Джулиана Ассанжа в США поставит под угрозу принципы свободы СМИ.

В Федерации также напомнили, что уголовное преследование журналистов-расследователей, таких как Ассанж, не должно иметь место в демократическом обществе.

«Экстрадиция Ассанжа в США поставит под угрозу не только его жизнь, но и фундаментальные принципы свободы прессы. Ассоциация поддержит любые усилия команды адвокатов Ассанжа по оспариванию этого решения суда», – отметил представитель организации.

Напомним, минюст США победил в британском апелляционном суде по делу об экстрадиции Ассанжа. Теперь дело будет возвращено суд первой инстанции – Вестминстерский магистратский суд.

Ранее стало известно об обсуждении властями США возможности убийства Ассанжа.

В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова назвала позорным решение Апелляционного суда Англии и Уэльса, который разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

С 2019 года основатель WikiLeaks находится в лондонской тюрьме Белмарш. В США против Ассанжа были выдвинуты 18 обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы.



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