В Сети возмутились видеозаписи с «дрифтом» и переворотом уральцев

Пользователи Сети резко отреагировали на видеозапись из автомобиля, где двое молодых людей из Первоуральска устроили «дрифт», в ходе которого перевернулись.

Видео снималось из салона автомобиля, автор ролика в момент переворота закричал «Суета», поездка и само происшествие вызвало у всех участников восторг, передает RT в своем Telegram-канале.

Однако в интернете многие отреагировали на ролик резко негативно. «Поколение дебилов», «Сами бы заработали на эту машину, так бы не орали, не радовались! Дебилы!» – такие комментарии сопроводили публикацию.

«Матери их очень рады будут. Придурки, что еще можно сказать. Первое предупреждение, второе так уже весело не закончится», – добавил один из пользователей.

В 2019 году во Владивостоке задержали водителя, устроившего «дрифт» в центре города у центральной елки. Ущерб от его действий оценили в 677 тыс. рублей.