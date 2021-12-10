 

В Сети возмутились видеозаписи с «дрифтом» и переворотом уральцев

10.12.2021, 15:08, Новости дня
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Пользователи Сети резко отреагировали на видеозапись из автомобиля, где двое молодых людей из Первоуральска устроили «дрифт», в ходе которого перевернулись.

Видео снималось из салона автомобиля, автор ролика в момент переворота закричал «Суета», поездка и само происшествие вызвало у всех участников восторг, передает RT в своем Telegram-канале.

Однако в интернете многие отреагировали на ролик резко негативно. «Поколение дебилов», «Сами бы заработали на эту машину, так бы не орали, не радовались! Дебилы!» – такие комментарии сопроводили публикацию.

«Матери их очень рады будут. Придурки, что еще можно сказать. Первое предупреждение, второе так уже весело не закончится», – добавил один из пользователей.

В 2019 году во Владивостоке задержали водителя, устроившего «дрифт» в центре города у центральной елки. Ущерб от его действий оценили в 677 тыс. рублей.



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