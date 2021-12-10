 

Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа

10.12.2021, 14:58, Новости дня
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Постановление, вынесенное двумя старшими судьями, отменяет постановление британского судьи от января 2021 года о том, что удовлетворение запроса США об экстрадиции Ассанжа будет репрессивным по причине его психического здоровья.

Согласно документам суда, США выиграли апелляцию на экстрадицию Ассанжа благодаря четырем заверениям, отправленным в дипломатической ноте от февраля 2021 года.

Эти заверения заключались в том, что Ассанж не будет подвергнут особым административным мерам, не будет содержаться в тюрьме строгого режима до или после суда. Кроме того, США согласятся на ходатайство Ассанжа о его переводе в Австралию для отбывания наказания (в случае признания виновным). Также, пока Ассанж находится под стражей в США, он получит соответствующее клиническое и психологическое лечение.

Невеста Ассанжа Стелла Морис раскритиковала в Twitter решение Высокого суда, назвав его серьезной судебной ошибкой. 

High Court decision “Grave miscarriage of justice,” says Julian Assange’s fiancée after a UK court overturned an earlier decision blocking the extradition of Julian Assange to the United States #FreeAssangeNOW #AssangeCase
Link: https://t.co/xD0NDaxhHJ pic.twitter.com/IE5WLsy8Ku

— WikiLeaks (@wikileaks) December 10, 2021

Контекст:

Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. На этом сайте публиковались многочисленные секретные материалы и дипломатическая переписка.

В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, сбежал из-под залога и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не выдал его британским властям.

Во время слушания дела об экстрадиции Ассанж был в тюрьме “Белмарш”. В США его обвинили по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.

В феврале 2020 года в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США. По информации СМИ, тогдашний президент США Дональд Трамп был готов помиловать Ассанжа, если тот назовет источник получения писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.

4 января Вестминстерский суд Лондона отклонил запрос американских властей на экстрадицию Ассанжа. Судья заявила, что Ассанж “оставляет впечатление человека в состоянии депрессии”, который может покончить с собой в американской тюрьме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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