Белоусов не исключил новой волны инфляции в РФ в 2022 году

Первый вице-премьер Андрей Белоусов не исключил того, что РФ в 2022 году может столкнуться с новой волной инфляции.

«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна – она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно», – передает РИА «Новости» слова Белоусова на форуме «Сделано в России».

По данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре замедлилась до 0,96% с 1,11% в октябре, а в годовом выражении – ускорилась до 8,4% с 8,13%. По официальному прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года ожидается в диапазоне 7,4-7,9%, Минэкономразвития – на уровне 7,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников в среду заявил, что темпы роста цен в стране в 2021 году превысят прогнозы правительства и ЦБ и будут вблизи 8%.

Ранее в Кремле рассказали о проработке методов возвращения инфляции к целевому уровню.