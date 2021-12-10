Армения заявила о гибели военного во время боев на границе с Азербайджаном

На восточном направлении армяно-азербайджанской границы погиб один армянский военнослужащий, несколько других получили ранения, заявили в армянском минобороны.

«В результате наступательных операций, проведенных ВС Азербайджана во второй половине дня 10 декабря, один армянский военнослужащий погиб, несколько военных получили ранения. По состоянию на 14.30 (13.30 мск) перестрелка прекратилась. Ситуация находится под полным контролем ВС Армении», – цитирует армянское оборонное ведомство ТАСС.

В четверг минобороны Азербайджана сообщало о гибели своего военнослужащего на границе с Арменией.

В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября произошли интенсивные бои между силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении.

Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

Ранее минобороны Азербайджана сообщало, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.