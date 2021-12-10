 

Песков: Разговора с Макроном нет в графике Путина

10.12.2021, 14:23, Новости дня
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Разговора с лидером Франции Эмманюэлем Макроном пока нет в графике президента РФ Владимира Путина, но звонок может быть организован весьма оперативно, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Пока он (такой разговор), что называется, в график не встал, но это может произойти весьма и весьма оперативно, когда по дипломатическим каналам все импульсы и сигналы пройдут. Пока в графике нет», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

Напомним, Макрон на пресс-конференции заявил, что на следующей неделе планирует провести переговоры с российским лидером и украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, желание европейских стран и США – это, в первую очередь, «поддержать Украины в обеспечении ее безопасности», а затем обеспечить мирную обстановку в регионе. Кроме того, Макрон сообщил о необходимости продолжать «требовательный диалог с Россией».

Ранее состоялись переговоры главы британского кабмина Бориса Джонсона, президента США Джо Байдена, врио канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Они «подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом российских угроз и враждебности». 



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