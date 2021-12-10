Минэнерго назначило новый наблюдательный совет “Укрэнерго”

Члены наблюдательного совета были избраны Номинационным комитетом по результатам конкурса и утверждены приказом Министерства энергетики.

“В новом составе наблюдательного совета будут работать специалисты с многолетним опытом в энергетическом секторе стран мира”, – заявили в министерстве.

В набсовет вошли независимые представители:

Деян Остоич – более 35 лет опыта работы в энергетическом секторе и в области развития инфраструктуры в Европе, Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке и США. Был представителем программы Всемирного банка в Украине (2004-2009) и в Австрии (2016-2019). Курировал энергетическую программу Всемирного банка в Украине и Восточной Европе.

Педер Андреасен – 13 лет работал в должности генерального директора Energine – национального оператора системы передачи электроэнергии и природного газа Дании (2005-2018); экс-президент ENTSO-E. С 2018 года был членом наблюдательного совета НЭК “Укрэнерго”.

Даниэль Доббени в 2014-2017 годах занимал должность председателя совета директоров Комиссии по энергетике Бельгийской Федерации. С 2013 года работал председателем совета директоров EIT InnoEnergy для Benelux, с 2015 – членом совета директоров и председателем ревизионной комиссии Eurowatt SA, Люксембург.

Роман Пионковски – бывший президент инвестиционного подразделения европейского оператора передачи электроэнергии PSE Inwestycje . В 2016-2017 годах работал заместителем председателя правления польской ENERGA Wytwarzanie SA, 2007-2012 – член правления, заместитель председателя правления – директор по стратегическому менеджменту, директор Центра развития энергетических активов, председатель правления ENERGA SA.

Представители государства:

Юрий Токарский – был членом наблюдательного совета “Укрэнерго” с 2019 года. Представлял интересы акционера в наблюдательном совете по направлениям финансовой деятельности предприятия и интеграции в европейскую сеть операторов ENTSO-E.

Михаил Ильницкий с 2018 года занимал должность председателя правления АО “Черниговоблэнерго”, в 2013-2018 годах был коммерческим директором ПАО “Сумыоблэнерго”, с 2003 по 2013 работал на ПАО “Прикарпатьеоблэнерго”.

Юрий Бойко работал на руководящих должностях предприятий отрасли, в конце 2020 исполнял обязанности министра энергетики Украины. В течение 2020-2021 гг. в Министерстве энергетики в должности замминистра координировал деятельность Директората электроэнергетического комплекса и развития рынка электрической энергии.

Контекст:

Срок полномочий предыдущего состава наблюдательного совета “Укрэнерго”, по данным “Экономической правды”, истек в октябре 2021 года.

24 ноября Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте обновленный меморандум с Украиной в рамках полученного в этот день второго транша МВФ в размере почти $700 млн по программе stand-by.

Согласно меморандуму, Украина обязалась сформировать и обеспечить набсоветы НЭК “Укрэнерго” к концу декабря 2021 года, НАК “Нафтогаз Украины” – к концу января 2022 года и НАЭК “Энергоатом” – к концу мая 2022 года на основе прозрачного и конкурентного отбора.

“Мы гарантируем, что госпредприятия будут действовать на расстоянии вытянутой руки от правительства, сохраняя прогресс, достигнутый в укреплении корпоративного управления, в том числе путем сохранения большинства независимых наблюдательных советов”, – говорится в тексте обновленного меморандума.

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