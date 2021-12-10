 

Дрю Бэрримор показала, какой маникюр сделал ей бойфренд Меган Фокс

10.12.2021, 13:32, Новости дня
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“Machine Gun Kelly накрасил мне ногти на моем шоу и дал мне одно из самых невероятных интервью. Он такой уникальный и особенный. Не могу дождаться момента, когда вы тоже это увидите”, – подписала она публикацию.

“Отлично смотрится”, – написала blevinsjaney.

“Свежий маникюр выглядит хорошо”, – отметил courtney.grace.

“Идеально”, – прокомментировал alexralley39.

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Публикация от Drew Barrymore (@drewbarrymore)

Контекст:

Дрю Бэрримор родилась 22 февраля 1975 года в Калифорнии. Известность ей принесла роль в фильме Стивена Спилберга “Инопланетянин” (1982).

В сентябре 2020 года актриса начала вести собственное ток-шоу, в проморолике к которому взяла интервью у самой себя в возрасте 7 лет.

В декабре 2021 года Machine Gun Kelly запустил бренд гендернонейтральных лаков для ногтей UN/DN LAQR.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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