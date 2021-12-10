 

Смерть подполковника Росгрвардии под Тулой квалифицировали как убийство

10.12.2021, 13:26, Новости дня
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Следствие квалифицировала гибель подполковника Росгвардии в Тульской области как убийство, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По факту гибели подполковника Росгвардии возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – сказал собеседник ТАСС.

Между тем в пресс-службе регионального управления Росгвардии сообщили, что его гибель не связана с его работой.

«Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер. По данному факту возбуждено уголовное дело», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Между тем источник Пятого канала сообщил, что подполковник еще 18 ноября поругался с бывшей возлюбленной, с которой они уже расстались. Девушка якобы запрещала ему видеться с ребенком. Также у них были споры из-за общей недвижимости. После очередного конфликта мужчина уехал в пригород Тулы и пропал. Мужчину объявили в розыск, тело нашли через две недели. У него не было кистей.

Ранее в Тульской области нашли тело подполковника Росгвардии, по предварительным данным, мужчина подорвался на гранате.



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