 

Москалькова заявила о необходимости корректировки закона об иноагентах

10.12.2021, 11:58, Новости дня
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что законодательство о признании СМИ и некоммерческих организаций (НКО) иностранными агентами требует корректировки и уточнений.

«Закон об иноагентах требует корректировки, уточнения, понимания политической деятельности, чтобы [предусматривалась] система, может быть, даже обжалования решений о внесении в реестр [иноагентов], понимания, как должна работать общественная организация, признанная иноагентом. Это все, на мой взгляд, требует серьезных уточнений. Я готова принять участие в этой работе», – передает ТАСС ответ Москальковой на вопрос о готовности проанализировать правоприменительную практику закона о СМИ-иноагентах.

Ранее президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что закон о СМИ-иноагентах необходимо обсудить с профессиональным сообществом.



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