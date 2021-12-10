Нижегородца отдали под суд за изнасилование и убийство морпеха США

Правоохранители завершили расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве 34-летней американки в Нижегородской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следователи установили, что 15 июня 2021 года обвиняемый остановил машину на обочине и предложил девушке, которая являлась студенткой из США, подвезти ее. Злоумышленник вывез попутчицу в безлюдное место в районе деревни Калинкино, изнасиловал, а затем два раза ударил ножом в шею.

Пострадавшая от полученных повреждений скончалась на месте. Кроме того, преступник похитил у жертвы имущество на сумму свыше 83 тыс. рублей.

«Для обеспечения заявленного матерью погибшей гражданского иска на имущество обвиняемого стоимостью более 270000 рублей наложен арест», – передает ФАН слова Петренко.

В настоящее время преступник находится под стражей. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Известно, что погибшая переехала в Россию в 2019 году. Она училась в магистратуре юридического факультета в Университете имени Лобачевского.

Напомним, в июне в СК сообщили, что в Нижегородской области пропала студентка из Соединенных Штатов, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».