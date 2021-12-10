 

Эксперт предсказал нарастание напряженности вокруг иностранного вмешательства в дела России

10.12.2021, 11:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Поднятая президентом Владимиром Путиным тема иностранного вмешательства будет нарастать в предстоящие три года, считает член СПЧ, председатель ассоциации Независимого общественного мониторинга (НОМ) Александр Брод.

Владимир Путин не исключил вероятности корректировки законодательства о СМИ-иноагентах, такое мнение он высказал на онлайн-встрече с членами СПЧ в ответ на предложение внести изменения в законодательство, регулирующее деятельность иноагентов на территории России, говорится в сообщении на сайте НОМ.

Президент подчеркнул, что необходимо вернуться к этому вопросу и проработать его совместно с профессиональным сообществом, однако обозначил позицию: Россию нужно защитить от иностранного вмешательства.

Отмечается, что эту тему на онлайн-встрече Путина с Советом при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поднял руководитель Союза журналистов Москвы, член президентского СПЧ Павел Гусев. Он обратился к главе государства с критической оценкой действующего законодательства об иноагентах. По мнению члена СПЧ, необходимо закрепить в законе пункт о предупреждении перед вынесением статуса, а также предусмотреть возможность его обжалования в суде. Эта тема прозвучала и в выступлениях других членов СПЧ.

Глава государства согласился, что необходимо провести работу по обсуждению вопроса о совершенствовании законодательства с профессиональным сообществом: «Нам нужно обеспечить и свободу слова, и неприкосновенность тех людей, которые обращают внимание на изъяны нашего общества, несовершенство государственного аппарата, на вопросы, которые возникают в ходе избирательных кампаний, без всякого сомнения».

При этом он обозначил, что главная задача – обеспечить защиту от возможного вмешательства во внутренние дела страны: «Защитить от того, чтобы кто-либо не использовал какие бы то ни было инструменты внутри России, чтобы достигать своих целей, не имеющих ничего общего с нашими интересами».

По словам российского лидера, действовать тонко, чтобы «не обесточить» ресурсы, которые помогают развитию демократических институтов и развитию конкурентоспособности экономики и общества.

Брод считает, что поднятая президентом тема иностранного вмешательства будет нарастать в предстоящие три года. Он напомнил, что 16 ноября 2021 года в Палату представителей Конгресса США был внесен в проект резолюции, подвергающей сомнению предстоящие выборы 2024 года.

По мнению эксперта, дальнейшее совершенствование законодательства об иноагентах необходимо, однако следует понимать, что попытки вмешательства во внутренние процессы в России, будут только усиливаться.

«Вероятно, наши политические противники попытаются усилить своё влияние и на площадках социальных сетей. Продолжатся меры по делегитимации выборов, дискредитации избирательного законодательства, института общественного наблюдения. Необходима защита национального суверенитета, внутриполитических процессов от влияния извне. Требуется конкретизация понятия «политическая деятельность», совершенствование ряда механизмов законодательства, исключающих произвольную трактовку норм», – прокомментировал вопрос эксперт.

Ранее эксперты предсказали новые попытки Запада дискредитировать российские выборы. Напомним, в Палату представителей Конгресса США внесли предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году.

В МИД раскритиковали эту идею. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что проект резолюции является вмешательством во внутренние дела России. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что принятие резолюции приведет к разрыву российско-американских отношений.

В Кремле инициативу конгрессменов назвали удивительной и неприемлемой.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Москвы есть четкие критерии оценки электоральных процессов, схемы непризнания выборов в других странах по примеру Вашингтона – не подход России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / CNBC – «я этого не поддерживаю» — Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма

19.10 / «Премьер-министр Макрон» — Трамп «понизил» лидера Франции в должности

04.09 / Талибы начали изучать афганские порносайты для выявления местных проституток

02.05 / Чемпионат Италии по футболу впервые за 10 лет выиграл не “Ювентус”

27.07 / Трамп не будет открывать соревнования по бейсболу на стадионе Yankee

26.12 / В Нигерии выявили новый штамм COVID-19

06.10 / Ярославский рассказал, как дома приготовить закваску для хлеба

28.04 / Боррель: У ЕС нет компетенции отключить Россию от SWIFT

15.01 / Является ли Трамп агентом КГБ, что сделают с Навальным, Патрушев вместо Путина, Байден. Интервью Гордона со Швецом. Трансляция

04.03 / ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний вакцины от COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика