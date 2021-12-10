 

В Украине 70% граждан считают, что страна движется в неправильном направлении – опрос

10.12.2021, 10:36, Новости дня
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22% опрошенных назвали направление Украины правильным, 8% – не определились.

С сентября количество украинцев, называющих курс Украины неправильным, выросло на 12 процентных пунктов (было 58%). Количество тех, кто считает курс верным, в свою очередь, упало на 12 процентных пунктов (было 34%).

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 1–7 декабря. В нем приняли участие 2000 совершеннолетних украинцев из всех областей, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Опрос проходил в форме личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: менее 2,2%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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