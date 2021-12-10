 

ГБР завершило расследование в отношении Лероса по двум уголовным производствам

10.12.2021, 9:52, Новости дня
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Пресс-служба не называет имени Лероса, но по обстоятельствам дел очевидно, что речь идет о нем. 

“Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Украины, подозреваемого в хулиганстве и невыполнении решения суда”, – говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что 11-го и 12 ноября нардепу сообщили о подозрении. В первом случае речь шла о том, что 4 ноября “народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства”.

Второе подозрение вручено за то, что нардеп не опроверг распространенную на его странице в соцсети информацию, которую в августе Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.

ГБР квалифицировало уголовные правонарушения в первом случае по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу); во втором – по ч. 1 ст. 382 (неисполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.

Контекст:

4 ноября, когда президент выступал на заседании парламента, Лерос показал президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку средний палец. Также с трибуны Лерос назвал Зеленского “предателем”.

11 ноября ГБР вручило ему подозрение в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу). На следующий день нардепу вручили еще одно подозрение – за то, что он не выполнил решение суда и не опроверг свой пост в Facebook о брате главы ОП Денисе Ермаке.

Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства. Киевский апелляционный суд оставил эту меру пресечения в силе.

На время следующего выступления Зеленского в Раде, 1 декабря, ГБР назначило Леросу допрос.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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