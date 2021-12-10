 

В Белоруссии отметили преображение Крыма от воссоединения с Россией

10.12.2021, 7:30, Новости дня
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Крыму пошло на пользу воссоединение с Россией, регион активно и динамично развивается, сообщил представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.

Делегация в составе пяти человек прибыла из Белоруссии в Крым с двухдневным визитом. В ее составе – общественники, политологи, политики. В пятницу у них запланировано участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба «Россия – Белоруссия».

«Полуостров активно развивается, очень динамично. Видно, что воссоединение с Россией пошло на пользу и это очевидно. Это нельзя не признавать. Буквально видно по месяцам, как происходят позитивные изменения. Видно, что РФ на самом деле вкладывается в развитие полуострова», – передает РИА «Новости» слова Дзерманта.

По его словам, крымчане рады, что у них появилась возможность свободно развиваться без диктата и реализовать те чаяния, ради которых они и пошли на референдум в 2014 году.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе».



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