Байден обсудил с лидерами восточного фланга НАТО Россию и Украину

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога», говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

В американской администрации информировали, что Байден провел телефонную беседу с лидерами стран «Бухарестской девятки», в которую входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, с целью «подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и священной обязанности в рамках пятой статьи [устава] НАТО (о коллективной обороне)», передает ТАСС.

В Белом доме утверждают, что «лидеры [Соединенных Штатов и стран «Бухарестской девятки»] обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военных сил около границ с Украиной и необходимость единой, подготовленной и решительной позиции НАТО в отношении коллективной обороны союзников [по Североатлантическому альянсу]».

«Президент Байден подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами в работе над деэскалацией нынешнего кризиса посредством сдерживания, обороны и диалога», – заявили в американской администрации. В Белом доме уточнили, что разговор продолжался 40 минут. До того, как связаться с коллегами из «Бухарестской девятки», Байден также позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Позднее представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщила, что во время разговора Байден также проинформировал коллег из «Бухарестской девятки» о своей недавней беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. «Президент [США] рассказал о своем разговоре с президентом Путиным, а также о своей сосредоточенности на дальнейших перспективах. Президент [США Джо Байден] очень четко дал понять, что есть другой путь, <…> пусть деэскалации и дипломатии. И президент также четко пояснил, что продвижение по этому пути будет идти при всесторонних консультациях с нашими союзниками и партнерами», – сказала представитель исполнительной ветви власти США.

По словам высокопоставленной представительницы вашингтонской администрации, Байден также указал лидерами стран «Бухарестской девятки» на свою «осведомленность относительно более обширного спектра проблем, которые испытывает восточный фланг [НАТО]». «Так что в дополнение к тому, что мы наблюдаем с точки зрения вызывающего беспокойство наращивания РФ военных сил на границе с Украиной, президент ясно дал понять, что эти угрозы больше, чем ситуация с Украиной. <…> Президент [США Джо Байден] также недвусмысленно сообщил о своей поддержке идущих консультаций и обсуждений в НАТО по поводу продолжающихся усилий по совершенствованию позиций в плане обороны и сдерживания», – сообщила американская чиновница.

Ранее в Киеве заявили, что Байден заверил Зеленского в том, что США предоставят Украине всю необходимую помощь, чтобы она могла «дать какой угодно отпор в любое время».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.