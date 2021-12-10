Лукашенко назвал число попыток оппозиции устроить теракт в Белоруссии

В 2021 году оппозиция действующей в Белоруссии власти предпринимала 10 попыток совершения террористических актов, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины», – сказал он в интервью турецкой телекомпании TRT, передает БелТА.

Летом Лукашенко сообщал, что в стране раскрыли «спящие» ячейки террористов, связанных с Западом, они готовили насильственную смену власти в Белоруссии. Для этого подозреваемые намеревались поджечь колонну лесозаготовочной техники в лесхозах страны, пояснял белорусский лидер.

В сентябре в Белоруссии задержали троих подозреваемых в организации и проведении терактов в Могилевской области в августе и сентябре.