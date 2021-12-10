В МИД озвучили позицию по поводу участия США в «нормандском формате»

Россия не против подключения США к «нормандскому формату» по урегулированию на Украине, но пока не понимает, что Вашингтон сможет привнести, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему, в-третьих, мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат, и не очень представляем себе, готовы ли они делать то, что является абсолютным императивом – то есть сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению минского комплекса мер», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты в 2014–2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, они могут сделать это вновь.