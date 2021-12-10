В Киеве дали оценку маневрам корабля ВМС Украины у Керченского пролива

Министр обороны Украины Алексей Резников выступил с утверждением, что корабль ВМС Украины «Донбасс» находился в Азовском море на законных основаниях. В пресс-службе штаба «Операции объединенных сил» (силовой операции в Донбассе) заявили, что корабль ВМС Украины «не входил в чувствительные зоны».

«Корабль ВМС Украины «Донбасс» не входил в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время «Донбасс» возвращается на базу», – говорится в сообщении пресс-службы «Операции объединенных сил» (силовой операции в Донбассе) в соцсети Facebook.

Резников в свою очередь выступил с утверждением, что корабль «Донбасс» ВМС Украины находился в Азовском море на законных основаниях. «Азовское море – это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (33 км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях», – сообщил Резников в комментарии «РБК-Украина», передает ТАСС.

По словам украинского министра, судно было без оружия. «Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия, в то время когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм», – сообщил Резников.

Как считает украинский министр, никакой угрозы для экипажа шедшего курсом на Керченский пролив корабля ВМС Украины «Донбасс» не было. «Я хочу сообщить всем, что угрозы для нашего экипажа, для корабля нет. Он уже почти вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло», – сказал Резников в эфире канала «1+1».

Тем временем источник в морской сфере сообщил, что кораблей в судоходном канале Керченского пролива в настоящее время нет. Однако, по данным портала Marinetraffic, у входов в пролив со стороны Черного и Азовского морей скопились десятки судов.

Накануне ФСБ РФ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников. В Центре общественных связей ФСБ РФ обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.