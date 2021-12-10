 

Гитарист «Чайф» Бегунов раскритиковал Шукшину за позицию по вакцинации от ковида

10.12.2021, 2:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Вижу в этом только возможность заработать какие-то лайки и лишние просмотры», – сообщил музыкант из группы «Чайф» Владимир Бегунов, комментируя медийную активность звезд-противников вакцинации от COVID-19. Он также раскритиковал актрису Марию Шукшину и певца Юрия Лозу за распространение псевдонаучных взглядов.

«Мы в том или ином случае делали прививки и это помогало нам жить здоровыми. Сейчас с какого-то боя начали слушать Машу Шукшину. Она что – монстр микробиологии? Или Юрий Лоза, который живет в плоском мире и отрицает круглость нашего бытия», – сообщил Бегунов.

По мнению музыканта, звезды-антиваксеры используют критику вакцинации как способ своего медиапродвижения. «Вижу в этом только возможность заработать какие-то лайки и лишние просмотры», – сказал Бегунов.

Гитарист «Чайфа» полагает, что на медиаперсон-критиков вакцинации необходимо воздействовать. «Окоротить языки этим балбесам, конечно, не мешало бы», – рассуждает он.

Призывы к отказу от вакцинации особенно опасны в условиях высокой смертности от коронавируса, считает музыкант. «У нас каждый месяц умирает маленький город… которого просто нет и не будет», – посетовал Бегунов.

Активизацию ярых критиков вакцинации он также связывает уровнем психического здоровья в обществе. «Я вижу в этом одну серьезную проблему – психиатрическое вспоможение в РФ крайне низко. Ну, нездоровые люди», – рассуждает Бегунов. – «Поражает, что вроде все образованные. Вроде не в средние века живем».

В то же время Юрий Лоза обвинил российских врачей в прямой заинтересованности в наличии коронавирусной инфекции. «Не надо ехать в больницу. Почему? Потому что им (врачам – прим. ВЗГЛЯД.) доплачивают за лечение коронавируса. <…> Им нужны коронавирусные, чтобы получать зарплату. Если вы приедете туда с натоптышами, вас запишут в коронавирусные и положат в палату, где существует внутрибольничная инфекция», – сообщил Лоза.

Напомним, ежедневно в РФ от коронавируса умирает более тысячи человек. За все время пандемии скончалось более 280 тыс. россиян, в мире это число составляет – более 5,2 млн жертв.

Накануне YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной за «нарушение правил сообщества», аккаунт Шукшиной Instagram пометил страницу актрисы как публикующую ложную информацию,. Кроме того, с 1 ноября Росздравнадзор будет искать в соцсетях и СМИ людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, и сообщать о них в правоохранительные органы.

В Росздравнадзоре предлагают наказывать за активную пропаганду антипрививочной философии и распространение заведомо ложной информации, угрожающей жизни граждан по статьям 207.1 или 207.2. Уголовного кодекса РФ со штрафом, исправительными работами или лишением свободы до трех лет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Рейтинг одобрения Байдена снова побил антирекорд

06.03 / «Ждите ограничений» – Украину накрыла третья волна пандемии

20.07 / Путин назначил и.о. губернатора Хабаровского края

17.07 / Украинец Стаховский проиграл в финале парного разряда теннисного Кубка президента Казахстана

14.09 / Правящая партия Японии выбрала нового главу вместо ушедшего Абэ

15.08 / “Горячая женщина”, “Фигура – отпад”. Федишин в леопардовом купальнике позировала на пляже

16.12 / Определены умственные способности воронов

28.11 / Захарова прокомментировала слова папы Римского о «кладбище» мигрантов

16.11 / Стала известна реакция на появление рекламы биг-мака с беконом на фоне мечети

01.08 / VOAэкспресс 1 августа 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика