Учительница: Абитуриенты из киргизских регионов не знают русский и таблицу умножения

На русском языке говорит подавляющее число жителей Бишкека, где в большинстве школ преподавание ведется на русском, но в южных регионах страны ситуация удручающая, рассказала газете ВЗГЛЯД одна из учительниц Киргизии. Проблему владения мигрантами из стран СНГ русским языком затронул Владимир Путин на встрече с правозащитниками.

«Уровень владения русским языком этническими киргизами остается удовлетворительным только в крупных городах на севере страны, прежде всего в Бишкеке, где по-русски говорят 99% горожан», – рассказала на условиях анонимности одна из педагогов в киргизской столице.

По ее словам, желание жителей Бишкека знать русский язык огромно. При этом в школах, где преподавание ведется исключительно на русском языке, до 99% учеников составляют этнические киргизы. «Из 97 муниципальных школ города только четыре чисто киргизские, такие цифры говорят сами за себя», – говорит учительница. Она отмечает, что миграции киргизов в богатый Казахстан «мешают нюансы взаимоотношений двух народов», поэтому все, кто ищет для себя лучшей участи, стремятся выучить русский язык и уехать на заработки в РФ.

«Многие понимают, что киргизский язык нужен только до границы, а дальше потребуется язык, на котором будут разговаривать все – то есть русский. Уровень владения английским языком в Киргизии нижайший», – говорит собеседница, которая работает в местной системе образования без малого 40 лет.

Тем не менее, в последние годы «под большим прессингом» в русскоязычных школах открываются киргизские классы, «хотя даже этнические киргизы идут туда очень неохотно». «Традиционно считается, что школы на киргизском языке дают более низкий уровень образования. На юге страны есть области, где русский язык не знают вообще. Такая картина характерна для городов Нарын или Талас, где осталась всего одна школа с преподаванием на русском», – говорит педагог.

Одна из проблем Киргизии – разный уровень образования между регионами. Поэтому один и тот же учебник может быть для Бишкека слабым пособием, а для региона – трудным. «Дети, приезжающие из регионов для поступления в вузы Бишкека, часто не знают даже таблицу умножения. И уровень владения русским языком у них соответственный. Если в Чуйской долине по-русски говорят худо-бедно, то чем дальше от Бишкека, тем ниже этот показатель», – отметила учительница.

В четверг президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что мигранты из стран СНГ, желающие приехать в Россию, еще в своей стране должны готовиться к работе в России. «Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь, у себя на родине изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей», – отметил Путин.

Судьба русского языка стала одной из главных тем парламентских выборов в Киргизии в конце ноября. Скандал вызвало появление законопроекта, ограничивающего использование русского языка. Согласно законопроекту, в системе образования (от детсада до вузов) государственный язык планируется сделать основным языком обучения и воспитания. Это при том, что сейчас в республике существует множество русскоязычных детских садов и школ.