«200 лет назад русские были в Париже» – польский депутат посоветовал Европе не расслабляться

Даже когда Владимир Путин уйдёт, РФ продолжит быть агрессивной страной, ведь это соответствует её натуре, уверен депутат от партии «Право и справедливость» Бартош Ковнацкий. В интервью Polskie Radio он признал, что размещённые в Калининградской области «Искандеры» порой лишают его сна.



Reuters

По мнению бывшего замминистра обороны Польши, депутата от партии «Право и справедливость» Бартоша Ковнацкого, уже сегодня Польша стала жертвой операции России, нацеленной на страны Центральной Европы, которая в отличие от Западной Европы в силу исторического опыта прекрасно осознаёт угрозу, исходящую из Москвы. В беседе с Polskie Radio он обращает внимание на то, что Португалия или Италия имеют одно видение Москвы, а страны Центральной и Восточной Европы, которые всегда были на передовой и реагировали на угрозы и агрессивные действия РФ как на украинском, так и на грузинском направлении, — совершенно другое.

«Действия на польской, латвийской или литовской границе связаны с тем, что происходит на Украине… Когда наступательные действия РФ будут разворачиваться на Украине, у Польши возникнут проблемы на границе, именно для того, чтобы она сосредоточила свою дипломатическую деятельность на границе на реке Буг, а не на ситуации на Украине», — объяснил политик. Он подчеркнул, что это часть стратегии Кремля, где одна из целей РФ заключается в заполучении гарантий возможности оказания влияния на то, что происходит на Украине.

В интервью он также добавил, что в отношении Польши, Украины и Белоруссии РФ пишет не один сценарий, а множество. И воплощение того или иного сценария во многом зависит от позиции и реакции как США, так и европейских стран. При наилучшем раскладе РФ хотела бы занять две третьих территории Украины. «Независимо от того, будет ли Путин у власти в будущем или нет, РФ продолжит проводить агрессивную политику», — подчеркнул политик. Он уверен, что никто не допустит того, чтобы после ухода Владимира Путина РФ отказалась от своей агрессивной политики, которая, по сути, соответствует российской натуре. «Там, где один раз русский солдат поставил ногу, уже российская территория», — отметил депутат. Он напомнил, что, хоть это и было давно, 200 лет назад русские были в Париже, и об этом следует помнить, впрочем, так же как и о планах большевистской революции. «Если страны Западной Европы чувствуют себя в безопасности, я бы посоветовал им хорошо проштудировать историю России», — добавил он.

Сценарий вооружённого конфликта, по мнению Ковнацкого, тоже не стоит исключать. Он уверен, что теоретически в ближайшем будущем Польша сможет сама себя защитить, но только на первых порах, пока не поступит помощь со стороны НАТО, которой всячески будет препятствовать сама Россия. Она попытается убедить США и Германию вовсе не помогать, либо максимально замедлить оказание помощи. Польский депутат также признал, что размещённые в Калининградской области «Искандеры» порой лишают его сна. «Нужны годы и декады, чтобы мы могли себя чувствовать в полной безопасности», — отметил бывший замминистра.

Он добавляет, что, даже если бы у Польши были неограниченные финансовые средства, поставка военной техники, установок и противовоздушной обороны не осуществляется «на следующий день». Однако, исходя из опыта, он всё-таки рискует предположить, что непосредственной угрозы полномасштабного конфликта именно на границах Польши по примеру Грузии в ближайшие несколько лет ожидать не стоит.