Insider – на конкурсе красоты верблюдов в Саудовской Аравии 40 претендентов были дисквалифицированы из-за ботокса

Более 40 участников конкурса красоты среди верблюдов, проходящего в Саудовской Аравии, оказались дисквалифицированы, потому что судьи обнаружили косметологические «усовершенствования», которым подверглись животные. Как пишет Insider, организаторы выяснили, что ради победы некоторые заводчики делали своим подопечным подтяжки и инъекции ботокса.



Reuters

Во время проведения конкурса красоты среди верблюдов в Саудовской Аравии более 40 участников были дисквалифицированы, пишет Insider. К столь суровому наказанию судьи прибегли, поскольку обнаружили, что некоторые заводчики вкалывали животным ботокс, чтобы они казались более симпатичными.

Конкурс проходит в рамках фестиваля верблюдов имени короля Абдул-Азиза. Мероприятие началось 1 декабря и продлится целый месяц. Несколько десятков претендентов лишились права участвовать в соревновании из-за того, что их владельцы решили с помощью косметологических процедур усовершенствовать внешность конкурсантов. Как выяснили журналисты, некоторым верблюдам сделали подтяжки «лица» и инъекции ботокса для увеличения губ и голов, а также, чтобы расслабить мышцы на морде. По правилам конкурса такие манипуляции с животными строго запрещены.

Как указано в сообщении новостного агентства Saudi Press Agency, правда о косметологическом вмешательстве выяснилась благодаря специальной современной технологии. «Клуб намерен положить конец всем манипуляциям и обманным действиям, направленным на усовершенствование внешности верблюдов», — отметил ресурс и добавил, что нарушителям грозят «строгие наказания».

Insider обращает внимание, что это уже не первый подобный случай. В 2018 году британская газета The Guardian писала о дисквалификации 12 верблюдов, которым были сделаны инъекции в носы, губы и челюсти.

По данным Al Arabiya News, призовой фонд конкурса на данный момент оценивается в сумму $66 млн. В этом году на фестивале, как ожидается, будет задействовано 33 тыс. верблюдов.