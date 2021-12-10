“США решили быть активным участником мирного процесса”. Ермак ответил, будут ли Штаты участвовать в нормандском формате

Ведущая телеканала Наталья Мосейчук спросила у Ермака будут ли США принимать участие в переговорах в нормандском формате.

“Мы сегодня можем четко говорить о том, что Соединенные Штаты приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это – будет происходить будет зависеть от многих обстоятельств. Это может быть параллельный трек вместе с нормандским форматом. Безусловно, надо это уважать, потому что наши партнеры – и Германия, и Франция – на протяжении этих лет очень много сделали”, – ответил он.

Ермак отметил, что на следующей неделе в Брюсселе пройдет встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

“И я думаю, что мы будем продолжать работать над тем, что провести саммит лидеров норманского формата. Но США приняли для себя четкое решение быть активным игроком в этом процессе. Они очень заинтересованы в том, чтоб в Украину пришел мир”, – уверен глава Офиса президента.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

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