Каминская после скандала назвала продюсера “НеАнгелов” своим первым и единственным, а певица Вика обнародовала фото с его бывшей

Первой Никитина поздравила Слава Каминская.

“Юра, люблю, ценю и уважаю! С днем рождения, мой первый и пока единственный в мире шеф. Желаю тебе много крутых проектов и вдохновляющего творчества”, – написала Каминская.

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Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Вторая участница распавшегося коллектива, певица Viktoria обнародовала поздравление Никитину вслед за Каминской.

Она поздравила бывшего продюсера не только от своего имени, но и от имени украинской певицы Ирины Билык, которую в сове время с Никитиным связывали не только рабочие, но и личные отношения.

“С потрясающей моей музой нас объединяет общий бывший продюсер, у которого сегодня день рождения. Всему и всем свое время и место. Будьте счастливы и верьте в знаки судьбы! Юра, многая лета”, – написала она.

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Публикация от VIKTORIA (@vikanablack)

Контекст:

Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство. В частности, она обвинила Каминскую в том, что однажды та из-за опоздания вцепилась ей в волосы.

Каминская отказалась комментировать это заявление коллеги, но уточнила, что все произошло, когда она сама была последних месяцах беременности, а опоздавшая коллега сказала ей, что “беременность – не болезнь”.

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