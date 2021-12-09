Украина хочет провести матч за Суперкубок УЕФА в 2024-м или 2025 году – Зеленский

Чеферин прибыл в Киев по случаю 30-летия Украинской ассоциации футбола.

По словам Зеленского, Украинская ассоциация футбола также рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U21, чемпионата Европы U17, чемпионата Европы по футзалу и финала Лиги конференций УЕФА.

“Украина вместе с Польшей успешно провела финальную часть чемпионата Европы по футболу 2012 года и на высоком уровне приняла финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году. У нашей страны достаточно богатые традиции в проведении на высоком уровне мировых и европейских чемпионатов по олимпийским видам спорта”, – отметил Зеленский.

Контекст:

Суперкубок УЕФА открывает каждый европейский футбольный сезон. В этом матче встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона.

Матч за Суперкубок в 2022 году примут Хельсинки, в 2023 году – Казань.

Действующий обладатель Суперкубка УЕФА – лондонский “Челси”.

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