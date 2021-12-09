 

Кличко сообщил, что принятый бюджет Киева на 2022 год – сбалансированный и социально направленный

09.12.2021, 19:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Основной финансовый документ столицы – сбалансированный и социально направленный. Чтобы Киев развивался и воплощал изменения, поддерживал требующие особого внимания сферы. И становился привлекательной европейской столицей. Основные расходы бюджета столицы на 2022 год, как и в предыдущие годы, составляют расходы на социально-культурную сферу. Их совокупная доля в структуре общего фонда составит более 50%”, – сказал Кличко.

Доходная часть бюджета составит 69 миллиардов гривен, рассказал директор Департамента финансов Владимир Репик.

“В бюджет города Киева планируется получить доходы в сумме 69 миллиардов гривен, в том числе субвенции и дотация из государственного бюджета 8,9 миллиарда гривен. Доходы общего фонда бюджета города (без учета трансфертов из государственного бюджета) запланированы в сумме 62,5 миллиарда гривен, что на 2,3 миллиарда гривен больше плановых показателей 2021 года. Доходы специального фонда – 6,5 миллиарда гривен, что на 0,3 млн грн больше плановых показателей 2021 года”, – сообщил Репик.

Расходы столицы на следующий год составляют 67 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 49,038 миллиарда гривен, расходы специального – 18,04 млрд грн.

“Беспрецедентную цифру закладываем на следующий год на развитие образования в столице – 26,4 миллиарда гривен, это более 39% расходов бюджета. На транспорт, дорожное хозяйство и связь планируем направить 12,9 миллиарда гривен. Отрасль ЖКХ, социальная защита и здравоохранение будут финансироваться в 2022 году примерно на одинаковом уровне – более 8% расходов столичного бюджета. В частности, в отрасли ЖКХ запланированы расходы на Комплексную целевую программу по повышению энергоэффективности и развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева на 2021-2025 годы и Комплексную целевую программу экологического благополучия города Киева”, – подчеркнул Репик.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Путин подписал указ о создании центра гуманитарного реагирования по Карабаху

22.08 / Демократы собрали 70 млн долларов во время съезда

14.08 / “Юра помолодел, Катя светится изнутри”. Горбунов и Осадчая показали новое фото в обнимку

07.02 / Родственник раскрыл обстоятельства смерти экс-главы дагестанского села

04.07 / «Лукойл» решил продать Китаю долю в иракской Западной Курне–2

29.09 / “Два слова, как два коротких выстрела”. Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра

18.05 / США предупредили о риске санкций для участников «Северного потока – 2»

16.08 / “Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России”. Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна

09.06 / “Очень спортивная девочка!”. Ребрик в бюстгальтере и шортах показала растяжку

03.10 / “Слуга народа” обсудит кадровые изменения в Кабмине на отдельном заседании фракции – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика