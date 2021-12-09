Ведущий советник управления департамента Минобороны задержан за взятку

В Москве задержан ведущий советник управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин по подозрению в получении крупной взятки, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Лопатин Александр Михайлович, который занимает должность ведущего советника управления департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа. С ним проводятся оперативно-следственные действия, после которых следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Он уточнил, что Лопатину вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Лопатину грози до 15 лет и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

В пресс-службе Басманного суда Москвы уточнили, что ходатайство следствия об избрании ареста Лопатину уже поступило. Суд рассмотрит его в ближайшее время.

Ранее начальник уголовного розыска ОВД Гольяново в Москве Виктор Дмитриев был задержан по подозрению в получении взятки.